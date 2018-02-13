В тюменских поликлиниках пройдет день открытых дверей

В этот четверг, 15 февраля, с 11.00 до 20.00 во всех городских поликлиниках Тюмени, а также в АО "Здоровье" пройдет первый в этом году день открытых дверей. Все желающие смогут обратиться с вопросами к главному врачу и заместителям руководителя – лично в поликлинике или по телефону "горячей линии".

В 2017 году в тюменских поликлиниках прошло четыре дня открытых дверей. За этот период поступило 791 обращение. "Как показывает практика, население в основном волнуют вопросы доступности и организации оказания медицинской помощи, льготного лекарственного обеспечения. Пациенты оставили 256 благодарностей врачам и сотрудникам городских поликлиник, которые объявляются в учреждениях на общих планерках", — отметили в департаменте здравоохранения Тюмени.

Как замечают специалисты, сохраняется тенденция к снижению количества обращений благодаря повышению уровня информированности населения об эффективных и быстрых способах решения различных медицинских вопросов. Можно записаться на личный прием к главному врачу поликлиники, написать письмо, позвонить по телефону, оставить обращение на официальных сайтах учреждения, департамента здравоохранения администрации города Тюмени. В поликлиниках также имеются журнал замечаний и предложений, специальный ящик для обращений на имя главного врача, информационный стенд, где указаны контактные телефоны руководства. Все поступившие жалобы, претензии решаются в оперативном режиме, в случае отсроченности берутся на контроль.