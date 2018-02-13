У тюменцев проверяют электронные транспортные карты

Мониторинг использования электронных транспортных карт в Тюмени проводится ежедневно операторами автоматизированной системы оплаты проезда и специалистами МКУ "Тюменьгортранс". В 2017 году в областном центре было заблокировано 187 транспортных карт льготных категорий, куда относятся пенсионеры, школьники и студенты.

Карты блокировались в двух случаях: если использовались третьими лицами, то есть оплата происходила в течение дня несколько раз в одном автобусе, а также если по карточке невозможно было идентифицировать ее держателя, поскольку все данные на ней стерлись.

Также в прошлом году под наблюдением оказались и водители и кондукторы автобусов.

"Администрацией Тюмени было организовано взаимодействие с УМВД России по городу Тюмени. По результатам данной работы выявлены водители, которые использовали электронные транспортные карты в корыстных целях. Неправомерно полученные средства субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозкой льготных категорий граждан, в сумме 55 тысяч рублей возвращены в бюджет города", — сообщает пресс-служба городской администрации.