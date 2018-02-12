Узнать больше о паразитах тюменцы смогут на бесплатных онлайн-курсах ТюмГУ

Институт дистанционного образования Тюменского госуниверситета 12 февраля запускает очередную серию массовых открытых онлайн-курсов по разным дисциплинам, принять участие в которых смогут все желающие.

Курсы рассчитаны не только на студентов, прослушать их будет полезно учащимся старших классов и даже тем, чья жизнь никак не связана с выбранным предметом. В феврале в рамках онлайн-занятий можно будет познакомиться с "Концепцией современного естествознания", "Исторической географией", "Экологическая паразитология" и другими курсами.

Например, чтобы стать слушателем курса "Экологическая паразитология", надо обладать лишь базовыми знаниями по экологии и зоологии. Еженедельные занятия будут включать: просмотр видео-лекций по предмету и выполнение тестовых заданий с несколькими вариантами ответов с автоматизированной проверкой результатов. Предусмотрено промежуточное контрольное тестирование по каждому разделу курса и итоговое контрольное тестирование по всему содержанию курса. Стать слушателем курса можно, записавшись в электронной форме.

Паразитизм — одно из самых древних, сложных и интересных явлений в природе. Появившись с возникновением жизни, мир паразитов значительно обогатился и усилился в процессе совместной эволюции с их хозяевами, и сейчас представляет собой одну из самых успешных стратегий выживания. Каким образом примитивный организм способен управлять поведением более развитого вида? Почему паразитам удается справиться со всеми защитными барьерами хозяина? Как один организм налаживает свою жизнедеятельность внутри другого живого организма? На эти и другие вопросы сможет ответить удивительная биологическая дисциплина — паразитология.