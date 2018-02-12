"Мой участок" поможет тюменцам получить информацию о выборах

Информационные стойки "Мой участок" появятся в населенных пунктах Тюменской области. С их помощью все желающие смогут получить необходимую информацию о выборах, избирательных участках, кандидатах в президенты и документах, необходимых для голосования. Первый такой пункт уже открылся в тюменском торговом центре "Гудвин".

Стойки "Мой участок" установят в других крупных торговых центрах областной столицы, а также Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска, на железнодорожном вокзале Тюмени и в аэропорту "Рощино", пишет "Мой портал".

Как рассказал председатель тюменского регионального отделения общественного движения "Корпус "За честные выборы" Иван Романчук, особое внимание в рамках проекта уделено молодым людям, студентам, которым только исполнилось 18 лет. "Прививать гражданский долг ходить на выборы и активно участвовать в политической жизни страны, на наш взгляд, необходимо каждому гражданину России", – подчеркнул он.

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин отметил: "В сутки более 100 заявлений у нас поступает только в МФЦ. На сегодняшний день почти тысяча земляков открепились с одного избирательного участка и прикрепились к другому. Больше трети избирателей – это молодёжь".