Тюменский технопарк организует бесплатный трансфер на IT-форум в Екатеринбург

Тюменский технопарк организует бесплатный трансфер из Тюмени до Екатеринбурга на Масштабной форум в сфере информационных технологий "EkbStartupDay", который пройдет 18 февраля в Ельцин-центре. Автобус-шаттл отправится в 5:00, в этот же день планируется возвращение обратно.

Во время поездки с участниками прямо в автобусе будет общаться приглашенный спикер. Непосредственно в дороге можно будет обрести новые полезные знакомства, прокачать свои навыки и узнать фишки развития стартап-проектов. Регистрация обязательна по ссылке.

Ежегодное мероприятие является самой большой конференцией для стартапов, представителей успешных IT-компаний и инвесторов. В 2018 году на форуме ожидается более 800 участников, лучших спикеров и практиков. Здесь представят новые тренды в сфере информационных технологий, а лидеры отрасли проведут консультации. Кроме тог, гости форума смогут найти инвесторов для своих проектов. С полной программой можно познакомиться на официальном сайте форума. Участие в конференции бесплатное.