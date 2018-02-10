Тюменская инди-рок группа The Sunshakes выпустила первый альбом

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" уже могут оценить первый музыкальной альбом тюменской инди-рок группы The Sunshakes.

Группа была основана в августе 2016 года, в ее состав входят: Вера Чистякова — бас-гитара, Александр Евсеев — ударные, Марчел Чапа — гитара. Песни пишут сами. Из представленных в альбоме 12 треков у 11 авторство Марчела. Одну написала Вера.

"У нас классический состав: гитара, бас и барабаны. Поэтому мы играем рок, хотя пытались сделать и одну песню в стиле регги. Над альбомом мы работали примерно месяц. Делали все сами: записали, спели, свели и смастеринговали - полный DIY. Запись проходила на тюменской студии "Студия Раз"", - рассказал музыкант Марчел Чапа.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" музыканты Вера Чистякова и Марчел Чапа, еще столько же песен у коллектива осталось лежать до лучших времен, а точнее — до второго альбома.

До момента выхода альбома аудитория группы состояла в основном из друзей и случайных гостей на концертах. По словам ребят, в Тюмени не так много любителей подобных инди-проектов, поэтому аудитория очень маленькая, но близкая по духу. Коллектив The Sunshakes стал своего рода творческим проектом музыкантов других коллективов: Вера и Саша играли в группе The Dice, а Марчел в группе Южный Парк со своим братом и Мишей Пуценко.

Несмотря на новый виток в развитии, планов на будущее у группы не просматривается: сразу после записи альбома дороги музыкантов разошлись в разные стороны. Ударник отправился в армию в воздушно-космические силы, а Марчел переехал в Москву.

