Социальной рекламы для подростков в Тюмени станет больше

Медианаставники тюменского социального проекта "Шанс" в конце февраля презентуют серию видеороликов и комикс, посвященные борьбе с алкогольной зависимостью и шоплифтингом среди подростков, сообщает "Мегaтюмень".

По словам руководителя Центра неформального образования мультицентра "Моя территория" Марии Штыковой, повлиять на подростка с помощью рекламы — это сверхзадача проекта.

"Обратить внимание окружения и сделать так, чтобы родители стали больше внимания уделять своим детям и их увлечениям — более реальная история. Мы хотим донести подросткам мысль о том, что что нужно быть чуткими и отзывчивыми к своим сверстникам, а также обратить внимание родителей на безопасность своих детей. Поскольку многие проблемы подростков связаны именно с недостатком внимания и любви", — рассказала она.

Социальная реклама, созданная в рамках проекта "Шанс" будет транслироваться в тюменских школах и специализированных центрах. Комикс и раскраску о социальных последствиях мелких магазинных краж, можно будет найти в многофункциональных центрах и общеобразовательных учреждениях.

Отметим, что в конце минувшего года медианаставники выпустили первую партию социального контента: видеоролик "Вы — достойный пример", набравший за этот месяц полмиллиона просмотров, и фотопроект "В пьянстве нет героизма" — призывают обратить внимание на проблему регулярного употребления алкоголя подростками. С середины января фотовыставка посетила торговые центры — "Кристалл" и "Магеллан" где ее увидели более 70 тысяч человек.