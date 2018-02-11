В Тюменской области разрабатывают проект "Десятилетие детства"

В Тюменской области разрабатывают региональную программу проекта "Десятилетие детства", который призван обеспечить преемственность задач национальной стратегии действий в интересах детей, сохранить приоритет вопросов защиты и обеспечения прав и интересов детей в государственной политике России.

Как отметил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, проект стартовал в начале 2018 года, а национальный план действий в интересах детей правительство программы с учетом своей специфики.

"В разработке и исполнении документов принимают участие органы государственной власти, представители родительской и педагогической общественности, институтов гражданского общества. Сформирована рабочая группа, руководитель - заместитель губернатора Ольга Кузнечевских. В состав группы также вошли руководители департаментов социальной сферы, представители областной думы, общественных организаций", - рассказал Андрей Степанов.

По его словам, уже сформированы предложения, который в настоящее время аккумулируются, обрабатываются. Следующий этап – практическая работа по формированию регионального плана. Также Тюменская область направила свои предложения в федеральный центр, пишет ИА "Тюменская линия".

Проект плана основных мероприятий до 2020 года в рамках "Десятилетия детства" опубликован на сайте министерства труда и социальной защиты и включает 11 разделов. Он направлен на развитие инструментов материальной поддержки семей и инфраструктуры детства, повышение доступности качественного образования детей, их культурное и физическое развитие, создание индустрии детских товаров и обеспечение детей качественными продуктами питания.