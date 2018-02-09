В Тюмени начинаются музейные понедельники

Начиная со следующей недели раз в месяц фондохранилище Музейного комплекса Словцова будет открыто для посетителей. Для всех желающих каждый второй понедельник месяца там проводится экскурсия "Тысяча шагов в историю".

Каждый раз маршруты экскурсии, которая будет проходить с 17.00 до 18.00, будут разными. 12 февраля экскурсию посвятят Дню защитника Отечества и познакомят тюменцев с коллекциями "Оружие", "Вооружение", "Нумизматика", "Археология".

Также каждый второй понедельник с 18.00 до 19.00 на базе хранилищ фондовых коллекций будет работать лекторий. Хранители коллекций расскажут о раритетах, истории предметов, о работе хранителя и собирателя, о музейных экспедициях. В этот понедельник на базе коллекции "Археология" пройдет лекция "Мужские божества в мифологии обских угров".

Посетителей ждут 12 февраля в 17:00 в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63). Количество человек в группе ограничено, запись по тел. : 8 (3452) 45-35-90, +7 929 266 7372.

Стоимость экскурсии: 200 руб — для взрослой категории, 100 руб. — для льготной категории граждан

Стоимость лекции: 100 руб — для взрослой категории, 50 руб. — для льготной категории граждан.