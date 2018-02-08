Участники шоу "Танцы на ТНТ. 4 сезон" выступят в Тюмени

Большой концерт-шоу "Танцы на ТНТ. 4 сезон" состоится 2 марта на сцене Тюменской филармонии. В программе будут представлены номера, подготовленные участниками и хореографами проекта.

Артисты посетят Тюмень в рамках грандиозного тура по тридцати городам России, СНГ и стран Балтии.

Четвертый сезон шоу вошел в историю проекта как один из самых рейтинговых. Премьеру нового сезона шоу "Танцы" увидела пятая часть телезрителей в возрасте от 14 до 44 лет, программу посмотрела почти четверть зрительской аудитории в возрастном диапазоне от 18 до 30 лет. Словосочетание "четвертый сезон шоу "Танцы" на ТНТ" вошло в число самых запрашиваемых на поисковых сервисах.

Свои номера покажут лучшие танцовщики проекта – его победители и финалисты. Напомним, победителем четвертого сезона стал 28-летний хоппер из Санкт-Петербурга Виталий Уливанов. Его, как и победителей трех предыдущих сезонов, подготовил танцор и хореограф Мигель. На протяжении всех четырех сезонов ведет программу заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Лейсан Утяшева.

Спешите встретить начало весны в атмосфере драйва и бешеной энергетики! Погрузитесь в мир современного танца 2 марта в 19:00 в Тюменской филармонии.

Приобрести билеты можно здесь: http://tyumen.kassy.ru/event/1144/order/.

Узнать о том, какие еще концерты ожидают тюменцев в ближайшее время, можно в группе "Афиша Тюмень | КтоКуда72".