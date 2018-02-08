Тюменских школьников познакомили с творчеством русских композиторов

Музыкально-литературный концерт для младших школьников состоялся накануне, 7 февраля, в органном зале Тюменской филармонии. Юных слушателей знакомили с творчеством русских композиторов Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Александра Скрябина, Дмитрия Шостаковича и других.

Мастер художественного слова Елена Чередова и заслуженный работник культуры России, композитор, пианист Александр Болдырев — ведущие сотрудники Омской филармонии — выступили совместно в литературно-музыкальной композиции "Путешествие по России".

Ребята смогли не только услышать самые известные сочинения классиков, но узнать об их жизни, творчестве, о том, как эти произведения были созданы. Школьники очень активно отзывались на рассказы, даже помогали ведущей в некоторых исторических моментах. Так, к примеру, один из мальчиков рассказал о подвиге Ивана Сусанина.

"Я привела сегодня свою дочку. Очень хочу приучить ее слушать классическую музыку, — рассказала одна из гостей мероприятия Марина. — Это же наша русская классика, все эти произведения мы слышим довольно часто, но не знаем кто их сочинил, ничего не знаем о творческой жизни композиторов, да и просто об их жизни".

В этот же день старшие школьники знакомились с творчеством Ивана Сергеевича Тургенева.

Отметим, что в ноябре прошло два мероприятия, на которых ребята познакомились с творчеством зарубежных композиторов.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.