На "Дне мужского здоровья" тюменцы смогут обследоваться у онкологов

В рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями в Тюменской области продолжается акция "Онкопатруль". 10 февраля тюменские онкологи ждут на обследование мужчин. Для них на базе поликлинического отделения ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" (ул. Барнаульская, 32) с 09.00 до 14.00 пройдет акция "День мужского здоровья".

Обследование рекомендуется пройти мужчинам старше 40 лет, всем, кто относится к группе риска и тем, кто стал отмечать отклонения в здоровье. В этот день мужчин ждут специалисты: уролог–онколог, лор–онколог, онкодерматолог и хирург-онколог.

В 2017 году 35% злокачественных новообразований (от общего числа больных с впервые установленным диагнозом) были выявлены во время профилактических осмотров: в "палатках здоровья", на диспансеризации, на Днях здоровья "Медицинского города".

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский страховой полис и СНИЛС. Телефон для записи и справок: 52-03-03.