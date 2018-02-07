Тюменское концертно-театральное объединение объявляет акцию на билеты

17:45 07 февраля 2018
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В преддверии наступающих праздников Тюменское концертно-театральное объединение проводит акцию "Подарок для любимых". Приобрести билеты на некоторые представления со скидкой 30% можно 9, 10 и 11 февраля в кассах учреждений ТКТО или на сайте www.kto72.ru, сообщили в пресс-службе объединения.

Мероприятия, участвующие в акции "Подарок для любимых":

Концерты в Тюменской филармонии

"Романс о влюбленных. Музыка советского кино" 14.02.2018 

"Тувинское горловое пение" 15.02.2018 

"Средь шумного бала" 18.02.2018 

"Великие классики или Мудрость жизни" 20.02.2018 

"Песни русской души" 3.03.2018 

"Я, Высоцкий Владимир" 4.03.2018 

Мюзикл "Кот в сапогах" 8.03.2018 

"О чем поют мужчины?" 8.03.2018

Спектакли в Тюменском драматическом театре

"С любимыми не расставайтесь" 14.02.2018 в 22-00 

"Мольер" 16.02.2018 

"Стасик, играй!" 21.02.2018 

"Одолжите тенора" 22.02.2018 

"Дни Турбиных" 23.02.2018 

"Ветер в Тополях" 2.03.2018

Спектакли в Тюменском театре кукол

"Репка" 17.02.2018 

"Минута славы" 23.02.2018 

"Сказка про слона и крокодила" 25.02.2018 

"Приключения Зайчонка" 3.03.2018 

"Волшебный дождик" 4.03.2018 

"Колобок" 4.03.2018 

"Три поросенка" 9.03.2018 

"Теремок" 10.03.2018, 11.03.2018

Мероприятия во Дворце культуры "Нефтяник"

Концерт "Это говорит любовь…" 

Спектакль "Моя жена лгунья" 11.03.2018

Теги: культура , скидки
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