В Тюмени прирост заболеваемости ОРВИ среди школьников составил 33%

На прошедшей неделе в Тюмени было зарегистрировано 9068 заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе 6511 детей. Грипп выявили у 17 человек, среди которых 3 взрослых и 14 детей. В основном преобладает грипп типа В – 14 случаев, тип А выявлен у 3 заболевших.

"Прирост заболеваемости в целом за неделю составляет 4%, среди школьников – 33%. Эпидемический порог распространения ОРВИ и гриппа не превышен", — сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени.

Родителям школьников рекомендуют позаботиться о мерах профилактики распространения вирусных инфекций и гриппа среди детей. В период сезонной заболеваемости нужно следить за тем, чтобы ребенок одевался по погоде, полноценно питался, принимал поливитамины, не контактировал с уже больными детьми. Если же появились признаки болезни: насморк, боли в горле, повышенная температура тела, то надо обязательно обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.