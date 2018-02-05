Большая часть выдворенных из Тюменской области мигрантов — граждане Узбекистана

За январь 2018 года в Тюменской области административному выдворению за пределы Российской Федерации подверглись 43 иностранных гражданина: 19 граждан Азербайджана и 24 нелегала из стран Средней Азии.

"География гражданства нелегалов широка, но приоритетные направления здесь очевидны. Большинство выдворенных мигрантов — граждане Узбекистана. На втором месте Таджикистан, на третьем — Азербайджан. В прошлом году среди подлежащих административному выдворению граждан находились мигранты из Украины, Молдовы, Сербии, Китая и Нигерии", — отмечают в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

Иностранцы получали временное разрешение на работу, но когда срок истекал, на родину не возвращались. Мигрантов доставляют в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, после чего под контролем судебных приставов принудительно препровождают в государство гражданской принадлежности.