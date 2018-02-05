Тюменских школьников приглашают на бесплатные курсы по географии

Бесплатные курсы для тюменских школьников организует Геоакадемия Российского географического общества . Занятия будут проходить по субботам и помогут не только получить новые знания, но и подготовиться к ЕГЭ.

Один из курсов посвящен тому, чтобы научиться читать карты. Он состоит из 15 занятий, также будут разбираться задания ЕГЭ по картам. Тех, кто заинтересован в горном деле и разнообразии минералов, ждут на курсе "Старт в геологию". Здесь также часть занятий посвятят заданиям ЕГЭ по литосфере.

Курс "Экономическая география" будет полезен школьникам, кому интересны новые знания по экономке России и мира и проектная деятельность. Помимо 30 занятий на курсе также разберут задания ОГЭ и ЕГЭ в части экономгеографии. Тем, кто успешно пройдет курс, выдадут сертификат на дополнительные 5 баллов к ЕГЭ при поступлении на "Географию" в ТюмГУ.

"Парковая экология" – курс, в рамках которого ученики узнают, как правильно проектировать парковые зоны в городе, вспомнят школьную экологию и биологию и будут готовиться к поступлению на специальность "Ландшафтный архитектор".

На курсе "Новыя Я" за 10 занятий помогут раскрыть потенциал, научат ставить цели в жизни, что поможет подросткам в выборе профессии. На курсе "Мой проект" внимание уделят исследовательским методикам и особенностям защиты проектов.



Все курсы бесплатные, по результатам их прохождения каждый получит именной сертификат. Занятия ведут преподаватели высшей школы, доценты и кандидаты наук.

Для записи в Геоакадемию необходимо отправить письмо на адрес mk-torgo@rambler.ru с указанием фамилии, имени ученика, номера класса и школы, а также названием выбранного курса, пишет "Вслух.ру".