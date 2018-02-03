"Россия в моем сердце": тюменцы проведут на Цветном бульваре партиотическую акцию

Тюмень присоединяется к всероссийской акции "Россия в моем сердце". Митинг-концерт и спортивный праздник на Цветном бульваре пройдут сегодня, 3 февраля, начало - в 11:00.

Инициатором акции выступила Общественная палата России. Главная задача митингов-концертов "Россия в моем сердце!" — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны, сообщает сайт Общественной палаты РФ.

"Акция призвана показать, что россияне — вместе, что мы поддерживаем друг друга и наша сила — в нашей памяти, в единстве и в том, что мы держимся за ценности, которые пронесли через века, и одна из главных таких ценностей — это справедливость", — отмечает секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

Символично, что день проведения митинга совпадает с датами празднования 75-летия победы в Сталинградской битве — переломного момента не только в Великой Отечественной войне, но и в истории мировой борьбы с фашизмом.

В акции примут участие представители общественных движений, волонтерских объединений и просто неравнодушные граждане.

Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени совместно со спортшколой № 2 предложат всем тюменцам и гостям города разнообразную программу, каждый желающий независимо от возраста сможет найти занятие себе по душе. Мастер-класс по скандинавской ходьбе, турнир по хоккею в валенках, веселые старты, соревнования по биатлону и шорт-треку, показательные выступления фигуристов и еще много всего интересного и полезного подготовили организаторы. Приятный сюрприз будет ожидать и активистов, они смогут записаться в спортивные волонтеры прямо на мероприятии. Начало работы площадок – в 11:30.

Помимо этого, на митинге-концерте в поддержку российских олимпийцев состоится розыгрыш билетов на BMW IBU Кубок мира по биатлону 2018, который пройдет 22-25 марта в "Жемчужине Сибири". Розыгрыш билетов проводится при участии Фонда поддержки спорта и общественного правопорядка Тюменской области.