Тюменские старшеклассники проявят знания по биологии

Тюменские школьники, учащиеся 9-11 классов, могут подать заявки на участие в ежегодной общероссийской олимпиаде "Менделеев" по биологии до 9 февраля, пишет "Тюменская oбласть сeгодня".

Координацию олимпиады ведет Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Заявки на участие принимаются до 9 февраля 2018 года. Напомним, что победители и призеры многопрофильной олимпиады "Менделеев" могут получить во многих вузах страны дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении.

Первый, заочный тур олимпиады пройдет с 12 по 19 февраля. Его результаты будут опубликованы на сайте университета 5 марта, где будет указано, кто из участников пройдет дальше. Второй, очный тур, состоится 17 марта в 7-м корпусе ГАУСЗ.

Заявки на участие следует отправлять на электронную почту pktgsha@yandex.ru. Более подробную информацию о подаче заявления и его оформлении можно узнать по телефону + 7 (3452) 29-02-29, либо обратиться в приемную комиссию университета по адресу ул. Республики,13.