Тюменцев приглашают участвовать в проекте "Наставничество"

В Тюмени стартовала вторая волна социального проекта "Наставничество", в рамках которого мальчики 10-14 лет, оставшиеся без отцовского воспитания, могут обрести наставника, пишет "Мой портал".

Наставниками могут стать мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, добившиеся успехов и реализовавшие себя в различных сферах деятельности. Проект создан для детей, которым нужен пример человека, за которым хочется идти обсуждать свои проблемы и вопросы.

Каждый ребёнок в течение 7 месяцев будет проводить время с наставником: посещать различные мастер-классы, учиться новому на мастер-классах, обсуждать важные вопросы, ставить задачи и учиться решать их.

Весь проект сопровождает квалифицированный психолог, который поможет ребятам адаптироваться в новой среде и найти общий язык со взрослыми. Специалист проводит тематические и образовательные встречи с мамами ребят, наставниками и самими участниками.

Напомним, что первая волна проекта уже успешно стартовала. Четыре ребёнка познакомились со своими наставниками и провели с ними первые встречи: ребята посетили секции, где преподают их наставники. В настоящее время они готовятся к первому совместному спортивному мероприятию. Подробная информация о проекте доступна в группе.