Акушерка в Тюменской области завела анонимный чат-бот о контрацепции для подростков

Анонимный чат-бот в Telegram для молодёжи ведет акушерка женской консультации Областной больницы №4 в Ишиме разработала Ирина Бахматова, по словам специалиста, таким образом она вместе с коллегами старается донести до подростков информацию о важности использования методов контрацепции.

Контрацепция — это один из ключевых способов профилактики абортов, снижения гинекологических заболеваний и акушерских патологий, а также планирования семьи.

"Подростки часто не идут на контакт, когда мы читаем лекции и разговариваем в общей аудитории. Поэтому мы решили создать чат-бот, в котором ребята смогут найти всю необходимую информацию. Если у них возникнут вопросы, они смогут написать нам и получить ответ от меня или нашего психолога", — рассказала акушерка.

В чат-боте "Половое воспитание подростков" можно найти информацию о методах контрацепции и инфекциях, передающихся половым путём. В отдельных разделах представлены все необходимые знания о гигиене подростков. Если у ребят возникнут вопросы, они могут задать их в окне бота, при этом гарантирована полная анонимность диалога.