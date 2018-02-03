"Аванпост" примет тюменских олимпиадников по ОБЖ

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности пройдет в тюменском центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" 16-17 февраля. Участие в нем примут 33 ученика 9-11 классов ,сообщили в пресс-службе губернатора.

Школьникам предстоит проявить знания теории, выполнить письменные задания, ответить на вопросы по оказанию первой помощи, основам здорового образа жизни и правилам безопасности в быту. Кроме того, пройдут практические испытания, при которых участники должны продемонстрировать навыки по выживанию в природной среде, действиям в ЧС природного и техногенного характера.

Также в рамках олимпиады пройдут встречи со школьниками, желающими получить специализированное образование. Представители Управления МВД России, Главного управления МЧС, Тюменского областного военного комиссариата и общественной организации “Российский союз спасателей” подробно расскажут о службе в силовых ведомствах, направлениях подготовки и требованиях к поступлению в профильные образовательные учреждения.

Региональный этап Всероссийской олимпиады стартовал 11 января и продлится до 22 февраля. По информации департамента образования и науки Тюменской области в этом году знания по 24 предметам покажут 1150 победителей муниципальных этапов из разных уголков Тюменской области. Победители регионального тура представят область на заключительном - Всероссийском этапе олимпиады.