Тор и Бэтмен расскажут тюменским школьникам о здоровом образе жизни

Супергерои Тор и Бэтмен придут 5 февраля к учащимся школы №5, чтобы рассказать о здоровом образе жизни в рамках акции #впьянственетгероизма. Интерактивная перемена начнется в 10:00, пишут "Аргyменты и Фaкты - Зaпадная Cибирь".

Участников ждет бодрящая зарядка и небольшое командное соревнование. Бэтмен пригласит ребят на игру "Принцесса, самурай и дракон", главный смысл которой — выстроить грамотную стратегию и победить команду соперников. А вместе с Тором школьники выполнят интеллектуальное задание — попробуют разгадать систему счета Чингисхана. Самые активные участники получат призы.

Отметим, что главный посыл акции #впьянственетгероизма — направить подрастающее поколение на путь трезвой и здоровой жизни.

Напомним, что в конце прошлого года медианаставники социального проекта "Шанс" выпустили первую серию социальной рекламы: видеоролик "Вы — достойный пример" и фотопроект "В пьянстве нет героизма" — призванных бороться с распитием горячительных напитков детьми.

До конца февраля фотовыставка посетит все крупные торговые центры города. А в феврале видеоролик покажут в школах и специализированных центрах Тюмени.

Всю социальную рекламу от медианаставников проекта "Шанс" можно посмотреть в группе проекта во Вконтакте: https://vk.com/chance_tmn и на сайте шанс72.рф. в разделе галерея.