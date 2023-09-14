Тюменцы могут проявить себя в фоновой ходьбе

"Человек идущий" снова в деле: жители региона присоединятся ко всероссийским соревнованиям по фоновой ходьбе. Регистрация начнется 26 сентября, а закончится 10 октября. Участниками станут команды среди муниципальных, корпоративных, студенческих, семейных команд, команд пенсионеров и любителей. Сами соревнования пройдут с 15 октября по 15 ноября.

В 2022 году в проекте участвовали более 2 500 тюменцев. Четырнадцать представителей Тюменского центра ЗОЖ разных возрастов преодолели почти 10 миллионов шагов. Их команда стала 12 в списке лучших.

Проект начал свою работу четыре года назад, и за это время количество участников выросло с 19 до 92 тысяч человек. Более 80 субъектов, 810 городов поддерживают здоровый образ жизни в рамках этого проекта. Программа реализуется Благотворительным фондом Лиги здоровья нации при поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Цель соревнований — замотивировать жителей на ежедневную активность. Ведь ходьба является самым безопасным видом физической активности, не имеет противопоказаний и доступна для людей всех возрастов с разным уровнем физической подготовки.

Для участия необходимо собрать команду из нескольких человек в своей категории и скачать мобильное приложение "Человек идущий". Через эту платформу телефон считывает шаги каждого участника команды и формирует рейтинг. В период проведения соревнований все участники через мобильное приложение получают методические рекомендации по оптимальному режиму двигательной активности.

Победительницей станет команда, показавшая лучший результат в своей программе.

С порядком проведения соревнований и всей дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте: www.человекидущий.рф.