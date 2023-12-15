У жителей Тюмени есть масса возможностей для занятий физкультурой и ЗОЖ

Фото со страницы С. Борисевича в Vk, https://vk.com/id222292666

Число занимающихся физкультурой, спортом в Тюмени с каждым годом растет, приверженцев здорового образа жизни становится больше, а инфраструктура для занятий, тренировок успешно развивается, об этом сообщил депутатам Тюменской гордумы директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Сергей Борисевич, выступая с докладом на заседании постоянной комиссии по социальному развитию.

Чиновник напомнил, что целями реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Тюмени "Спорт Тюмени" на 2021-2026 годы" является создание условий для систематических занятий физкультурой и спортом, спортивной подготовкой и формирование здорового образа жизни тюменцев. В 2022 году систематически физкультурой и спортом занимались более 450 тысяч тюменцев в возрасте 3-79 лет, в этом году за девять месяцев их количество превысило 473 тысячи. Из 20 тысяч людей с ОВЗ, которые могут заниматься физкультурой, систематически это делали в 2022 году почти 8,3 тысячи человек, в этом году — уже около 9,3 тысячи. По месту жительства на 60 площадках со 165 инструкторами бесплатно в этом году занимались более 184 тысяч человек. В городе развивают 60 видов спорта, около 83% всех занимающихся тренируются в муниципальных учреждениях. В прошлом году в городе насчитывалось 1 740 спортобъектов, в этом году их число увеличилось до 1 784, в большинстве своем это различные спортплощадки и зоны во дворах, скверах и так далее. Ощущается нехватка крытых помещений, однако в одном из выступлений губернатор сообщил, в ближайшие пять лет в городе планируют построить пять небольших ледовых арен и пять бассейнов.

Сергей Пыхалов поинтересовался, как организована работа с инвалидами, на каких площадках занимаются инструкторы и каким образом организовываются занятия в трудовых коллективах. В ответе представитель администрации подчеркнул, что с инвалидами работа организована очень эффективно, это подтверждается регулярными победами тюменцев на различных соревнованиях. С работой инструкторов можно ознакомиться на сайте администрации, зимой они продолжают работать, в том числе на ледовых площадках и кортах, которых в эту зиму будет 118. Физкультуру на производстве внедрили около 30 предприятий, где работодатели ответственно подходят к здоровью коллег.

Павел Девайкин уточнил, что в общую цифру постоянно занимающихся входят и те, кто тренируется платно в фитнес-клубах, при этом они могут получить налоговый вычет. Наталья Проскурякова обозначила нехватку тренеров и инструкторов, в том числе по сдаче нормативов ГТО и потребность в развитии новых направлений спорта для людей с инвалидностью. Владимир Сбитнев предложил увеличить количество секций и тренеров по самбо, а депутатов призвал популяризировать физкультуру и ЗОЖ личным примером. Сергей Пыхалов попросил обратить внимание на пенсионеров, так как "спорт – это жизнь". Дмитрий Осипов отметил, что в городе создана прекрасная система спорторганизаторов, рассказал о методе центра "Рубин", где у детей есть возможность за год попробовать себя в разных направлениях и выбрать наиболее подходящий вид спорта, и предложил этот опыт тиражировать в других центрах.

Зампредседателя постоянной комиссии по социальному развитию Екатерина Вешкурцева отметила, в городе есть конкурс "Тюмень спортивная" и выразила надежду, что это слоган станет брендом города. "Вопрос развития физкультуры и спорта в городе волнует многих. Надеюсь, наш город будет и дальше прирастать людьми, систематически занимающимися физкультурой и спортом и в обновленных дворах, скверах и парках. Тем самым они будут приносить пользу самим себе и, конечно же, городу в своей профессии", – резюмировала рассмотрение вопроса Екатерина Вешкурцева.