Новый сезон "Физкультуры на производстве" открыли в Тюмени

Очередной сезон межведомственного проекта "Физкультура на производстве" открыли в среду на территории АО "СУЭНКО", сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Проект реализуется в Тюмени в 2021 года. Инициатива представляет собой регулярное проведение производственной гимнастики на предприятиях и в организациях города во время рабочего процесса. Комплекс гимнастических упражнений разработан студентами Тюменского колледжа производственных и социальных технологий и тренерами атлетического клуба "Антей" с учетом специфики профессиональной деятельности: сидячая работа, работа на ногах, физический или умственный труд.

Организаторы предусмотрели два варианта проведения производственной гимнастики: спортивные волонтеры из числа студентов Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, будущие специалисты в области физической культуры и спорта, выезжают на предприятия и в рамках открытия проекта проводят с сотрудниками производственную гимнастику. Далее на предприятиях физкультурные комплексы в формате видеозаписей участники проекта транслируют самостоятельно на внутренних информационных ресурсах или на персональных компьютерах сотрудников.

К новому сезону проекта подготовлены и записаны 30 видеороликов с комплексами физкультурно-оздоровительных упражнений для специалистов разных категорий занятости. В этом году на участие в проекте "Физкультура на производстве" заявились 19 организаций города Тюмени.