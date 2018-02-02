Тюменцев приглашают на Масленицу

Народное гуляние "Широкая масленица" состоится в Тюмени в районе зоны отдыха Заречных микрорайонов 18 февраля 2018 года. Старт мероприятия в 12:00.

Обширную творческую и развлекательную программу готовит центр культуры и творчества "Тюмень" для жителей и гостей города. В рамках мероприятия зрителей будут ждать шуты и скоморохи, пройдут театральные представления, умельцы посоревнуются в конкурсе "Тюменская Масленица – 2018" на самое лучшее чучело Масленицы и, конечно, можно будет поучаствовать в традиционных масленичных забавах.

Самым смелым предложат проявить свою ловкость и сноровку и завоевать снежную крепость, а также поучаствовать в играх на силу, сжигании чучела масленицы, поиграть в снежный дартс, пометать копья и разрубить капусту шашкой. Все желающие смогут принять участие в конкурсе на скоростное плетение косы, в конкурсе рисунков на снегу "Ясно солнышко". Для младшего поколения во время гуляний будет организовано катание на упряжке с лошадьми.

Кроме того, тюменцам представят "Кукольный театр", в котором можно будет посмотреть небольшое кукольное представление, также на площадке будет расположена "Резиденция Весны", где все желающие смогут потрогать и поиграть на русских народных старинных инструментах. Удивит гостей и русская баня под открытым небом, здесь каждый желающий сможет раздеться и "попариться", а общество моржей покажет мастер-класс.

И, конечно же, участников мероприятия будет ждать гора блинов, горячий чай, лавки с медовыми пряниками и орехами. На площади организуют торговые ряды с выпечкой, блинами, шашлыками, пловом, горячими безалкогольными напитками. Порадует гостей мероприятия выставкадекоративно-прикладного творчества и народных ремесел: мастера своего дела представят резьбу и роспись по дереву, платки, валенки и многое другое.

А настоящим сюрпризом для участников народного гуляния станет розыгрыш детского планшета и других призов, который будет проходить каждый час. Купон на розыгрыш можно будет получить, поучаствовав в конкурсных испытаниях и традиционных масленичных забавах.

Генеральными информационными партнерами мероприятия являются телеканал "Тюменское время" и радиостанция "Диполь ФМ", информационные партнеры – "Тюменское транспортное телевидение" и "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.