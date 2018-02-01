Тюменских налогоплательщиков приглашают на публичные слушания

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики налоговых органов и соблюдения обязательных требований при проведении контрольно-надзорной деятельности за IV квартал 2017 года состоится в Тюмени 16 февраля по адресу: ул. Советская, 61, 2 этаж. Начало в 10:00, сообщили в пресс-службе УФНС России по Тюменской области.

На слушаниях, проводимых в рамках реализации приоритетной программы Правительства Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятельности", рассмотрят вопросы, касающиеся перехода бизнеса на новую технологию использования контрольно-кассовой техники, применения субъектами малого предпринимательства специальных налоговых режимов, а также обсудят последние изменения, касающиеся налогового законодательства, ведение Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Желающим задать собственные вопросы необходимо направить их формулировку на официальный адрес электронной почты УФНС России по Тюменской области nalog63@list.ru.

Для участия в публичных слушаниях необходимо зарегистрироваться по ссылке https://publicufns72.ticketforevent.com/, либо по телефону +7 (3452) 49-20-76.