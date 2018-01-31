В регионе 42 семьи с тройней получили выплаты на жилье

В Тюменской области по инициативе губернатора с 2013 года действуют единовременные выплаты на приобретение жилого помещения или улучшение жилищных условий семьям, в которых одновременно родились трое или более детей. За пять лет региональную поддержку получили 42 семьи из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Сладковского, Тюменского, Тобольского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Омутинского районов. Только в прошлом году выплату на улучшение жилищных условий получили три семьи, в которых родилась тройня.

Как уточняют в департаменте социального развития Тюменской области, право на единовременную выплату возникает со дня рождения одновременно трех и более детей, действует до достижения ими совершеннолетия и может быть реализовано один раз. Размер выплаты рассчитывается на дату обращения исходя из состава семьи в размере 18 кв. метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи и средней стоимости одного квадратного метра жилья по муниципальным образованиям, утвержденной главным управлением строительства Тюменской области. При этом состав семьи включает в себя несовершеннолетних детей, их родителей, находящихся в зарегистрированном браке, являющихся гражданами Российской Федерации и проживающих в Тюменской области в течение 5 лет, предшествующих обращению за государственной поддержкой.