В Тюменской области заготовили 27 тысяч литров донорской крови

В Тюменской области в 2017 году сдали кровь и ее компоненты 19611 доноров, из них впервые — более 3 тысяч человек. Активными донорами являются около трети от всех сдавших кровь.

В прошлом году на Областной станции переливания крови заготовлено более 27 тысяч литров цельной крови, при этом более 4 тысяч литров заготовили в выездных условиях — в ходе 122 акций по сбору крови.

Если выводить среднее число, то на одного донора приходится 2,2 донаций — всего их проведено 48 тысяч. Количество доноров, сдавших кровь и ее компоненты, в 2017 году несколько уменьшилась, но увеличилась кратность донаций, что свидетельствует о росте числа повторных доноров. Это связано с привлечением доноров к регулярным донациям, проведением повторных донорских акций в вузах, предприятиях, организациях области, вызов доноров, чья плазма находится в карантинном хранении, для повторной дачи крови или лабораторного обследования.

В регионе среди доноров преобладают мужчины, а средний возраст людей, пришедших сдать кровь, колеблется в интервале от 25 до 40 лет. Стать донором можно с наступлением 18-летия, а вот верхней возрастной границы не существует, всё зависит от состояния здоровья.

"Станция переливания крови максимально стремиться к эффективному привлечению доноров — кровь и ее компоненты не заготавливаются впрок, потому что имеют свой срок годности. Постоянные доноры уже знают, что о необходимости их участия они могут получить информацию с помощью "донорского светофора" на сайте, а в случае существенного сокращения необходимого запаса — им позвонят специалисты учреждения", — говорит главный врач Областной станции переливания крови Александр Гаврилей.

По сведениям департамента здравоохранения Тюменской области, сейчас ГБУЗ ТО "Областная станция переливания крови" и ее филиалы полностью удовлетворяют потребность в компонентах и препаратах крови всех учреждений здравоохранения региона.

По информации ГБУЗ ТО "Областная станция переливания крови"