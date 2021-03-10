Тюменцам предлагают сдать плазму крови с антителами против COVID-19

14:52 10 марта 2021
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В Тюмени 15 и 16 марта на станции переливания крови (ул. Энергетиков 36) пройдет акция по сдаче плазмы крови с антителами против COVID-19. Начало акции в 10 часов.

В рамках акции планируется не только сдача антиковидной плазмы, но и компонентов крови от доноров, не болевших COVID-19, в связи с большой потребностью станции переливания.

Мероприятие состоится в рамках всероссийской недели донорства. Организаторы акции — региональное отделение ТРО ВОД "Волонтеры-медики".

Теги: доноры , коронавирус , станция переливания крови
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