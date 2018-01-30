В Тюменской области продолжат операции по пересадке почки, на очереди — печень и сердце

На минувшей неделе Тюмень посетил главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, который он возглавляет, и ОКБ №1 Тюмени и департаментом здравоохранения Тюменской области.

"Подписание соглашения имеет большое значение — мы будем сотрудничать с лидирующим учреждением по оказанию данного вида медицинской помощи. Это очень важно для обучения специалистов, потому что на трансплантации почки мы не остановимся, думаем и о других органах, — отметила директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова. — Пока в перспективе пересадка печени, а если заглянуть еще дальше — сердца, но бы будем очень осторожно и продуманно подходить к этому вопросу. Наша главная задача — не навредить, быть уверенными, что мы все сделаем качественно".

Сергей Готье гарантировал методическое и практическое сопровождение, телемедицинские консультации для врачей, касающиеся развития донорства органов и трансплантологии в регионе.

С 2017 года в Областной клинической больнице №1 провели 15 трансплантаций почки. В листе ожидания находится 90 пациентов, которые привязаны к гемодиализу и которым показана эта операция. В 2018 году планируется провести не менее 30 операций по пересадке почки, если получится — то больше.

В рамках визита Готье посетил Центр трансплантологии органов и тканей, операционный блок и отделение анестезиологии-реанимации ОКБ №1, сообщают в пресс-службе медучреждения. Главный трансплантолог высоко оценил возможности терапевтической и хирургической служб, в том числе отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

"ОКБ №1 ставит перед собой большие планы. В ближайшее время продолжим подготовку к трансплантации печени и сердца. Вероятность того, что до конца года будет выполнена трансплантация печени, достаточно высока", — отметил главный врач Областной клинической больницы №1 Сергей Ярцев.

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №1"