Тюменцам предлагают изготовить масленичную куклу

В Тюмени стартовал конкурс на лучшую куклу "Тюменская Масленица – 2018". Участниками могут стать все желающие, куклу можно сделать как индивидуально, так и в составе группы.

Работы участников будут оценивать за оригинальность и необычный подход к изготовлению куклы, а также за использование нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений. Особое внимание уделят работам, в которых будут использованы национальный колорит и верность традициям.

Заявки на участие принимаются до 17 февраля 2018 года по электронной почте og@tyumen-ckit.ru с пометкой конкурс "Тюменская Масленица-2018". Подробности можно уточнить по телефону 41-44-77 – Наталья Аншакова.

Выставка кукол "Тюменская Масленица -2018" будет работать в течение всего праздника, который состоится 18 февраля 2018 года в зоне отдыха Заречных микрорайонов в 12:00.

Всех участников конкурса наградят дипломами, а победители получат призы от партнеров мероприятия, фотоотчет и информацию о победителях можно будет посмотреть на официальном сайте Центра культуры и творчества "Тюмень" http://tyumen-ckit.ru/.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.