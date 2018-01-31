Тюменская "Моя территория" расширяется до Тобольска

В Тобольске в этом году открывается новый молодежный мультицентр под кураторством Тюменского регионального проекта "Моя территория".

26 января молодежь Тобольска опробовала формат проекта на себе, приняв участие в большой деловой игре.

Игра прошла в виде симуляции — все участники поделились на "проектные команды" и занялись разработкой своих проектов, которые они позже должны были защитить перед экспертами, чтобы получить финансирование на их реализацию. Важно, что кроме экспертов, было несколько внешних ролей:

• коммерческие партнеры, которые могли выделить дополнительные средства на проект;

• волонтерский корпус, которые могли выделить человеческие ресурсы для организации проекта;

• информационные партнеры, которые могли организовать информационную поддержку любого рода.

Чтобы получить тот или иной вид поддержки, команды должны были замотивировать и договориться с тем или иным игровым персонажем. Главной задачей было максимально проработать проект, который будет реализован уже летом, для целевой аудитории от 14 до 30 лет и общим бюджетом не более 1 000 000 рублей. На разработку такого проекта давалось два игровых недели или два реальных часа.

Команды отлично постарались и представили четыре проекта:

фестиваль "Ожившее искусство" — образовательно-развелкательный проект, направленный на популяризацию искусства; фестиваль футбола "Тобольский гол" — большой любительский турнир для всех желающих с участием приглашенных федеральных звезд футбола; "Университет социальных сетей" — большой образовательный интенсив, посвященный продвижению в социальных сетях для всех желающих. Самым проработанным, по мнению жюри, оказался IQ-пикник "Теория большого взрыва" — пять площадок в городе, посвященных популяризации науки, для школьников и молодых семей.

"Нам удалось оценить уровень подготовки участников по части проектного менеджмента, их умение работать в команде, уровень развития их компетенций. Одна из целей проведения коммуникативной игры — собрать команду для работы в тобольском мультицентре. Кроме того, во время игры мы увидели интересные форматы и темы проектов, которые сейчас волнуют представителей молодежи Тобольска, — сообщила руководитель тюменского мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова.

ПО итогам игры выявлены кандидатуры для стажировки в новом мультицентре. Остальным предложат включиться в оргкомитет проектов.