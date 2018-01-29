Юные тюменцы могут получить помощь по телефону доверия

Семь тысяч звонков от тюменцев поступило на детский телефон доверия в Тюменской области за 2017 год, примерно половина – от детей и подростков. Служба создана в регионе по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, детский телефон доверия имеет единый общероссийский номер 8-800-2000-122. Совершить звонок может любой ребенок, подросток или родитель и совершенно бесплатно получить консультацию квалифицированного психолога, в том числе экстренную психологическую помощь. Телефон работает круглосуточно, обращение анонимное.

В числе основных причин обращения в детскую службу доверия – трудности в общении со сверстниками, конфликты с друзьями или родителями, сложности в отношениях с противоположным полом, жестокое обращение с ребенком в семье. Также по телефону дети и родители получают справочную информацию.

Отметим, круглосуточная бесплатная анонимная служба экстренной психологической помощи детям и родителям по телефону позволяет оперативно выявлять случаи жестокого обращения с детьми, способствует определению "болевых точек" и воспитательных "пробелов" в системе домашнего и школьного воспитания, а также профилактике стрессовых настроений детей и подростков.

