"Студень" определил самых эрудированных тюменских студентов

Тематический проект "Студень", который прошел в Тюмени 25 января, помог определись самого сообразительного, ловкого и быстрого учащегося в прямом эфире, сообщает "Мoй портал".

Представители вузов выполняли различные конкурсные задания: давали определения словам из современного сленга, угадывали смайл-ребусы, демонстрировали знание собственных гимнов и интересных фактов об университете, чтобы заработать звание лучшего студактива в рамках проекта "Студень". От каждого заведения участие в творческо-интеллектуальном батле приняли команды от 2 человек: представители студактивов ТГИК, ТюмГМУ, ТИУ, ТюмГУ и ГАУСЗ.

Зрители программы также получили возможность выиграть ценные призы от организаторов и партнёра проекта - первого в России игрового приложения о родном крае "Открой свою Тюмень". Для этого нужно было ответить на несколько интеллектуальных вопросов от организаторов быстрее остальных. Кроме того, в честь праздника розыгрыш решено было провести только среди студентов. Тем более, что организаторы подготовили для участников полезные призы: записные книжки, чехлы для мобильных телефонов и портативные аккумуляторы.