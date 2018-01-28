Главы Черноморского и Тюменского районов обменялись опытом

Глава администрации Черноморского района Республики Крым Людмила Глушко на этой неделе побывала в Тюменском районе, где изучила опыт работы районной и сельских администраций, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Гостью встречала глава администрации Тюменского района Светлана Иванова. Затем прошла встреча с председателем Думы Тюменского района Валентином Клименко. С ним получился деловой разговор о взаимодействии ветвей и органов власти на территории области, говорили они и об особой роли местного самоуправления в системе взаимодействия территорий.

После знакомства с деятельностью местного депутатского корпуса состоялся выезд в поселок Винзили, где представители Крыма посетили детскую школу искусств "Мечта" и муниципальное предприятие ЖКХ "Коммунальщик". В поселке Боровский – это следующий пункт маршрута гостей – побывали в Детско-юношеской школе Тюменского района. Познакомились с сельскими спортсменами.

В Мальково крымчане приняли участие во встрече с населением. В эти дни в "Столичном" повсеместно проходят приемы граждан и собрания по итогам работы органов местного самоуправления в 2017. Глава Мальковского муниципального образования Лилия Бузолина рассказала землякам и гостям, как строит свою работу в муниципалитете и каких успехов ей удалось добиться в прошлом году.