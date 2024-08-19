Тюменский спектакль показали на "Тавриде.АРТ"

С 12 по 18 августа на территории арт-кластера "Таврида" проходит шестой образовательный заезд "Больше чем театр". Одними из экспертов заезда стали Аэлита Сатретдинова, куратор проектов молодежного театрального центра "Космос" в Тюмени и Ирина Вадачкория, исполняющая обязанности руководителя МТЦ "Космос".

Для участников образовательной программы Ирина Вадачкория провела две лекции по теории иммерсивного театра. Аэлита Сатретдинова представила спектакль "Аэлита. Инвентаризация", а также прочла лекцию и перфолекцию об автофикшне.

— На Тавриду я привезла спектакль-автофикшн на четыре голоса "Аэлита. Инвентаризация". В спектакле нет актеров в привычном понимании. Со зрителями говорит предметный мир автора с помощью аудио- и видеоряда. Весь спектакль зрители проводят в наушниках. Свою историю рассказывает сам автор, ее мама и две ее дочери. Что касается заезда, могу отметить "заряженность" участников, их желание и стремление погрузиться и познать театр во всем его многообразии, — отмечает Аэлита Сатретдинова.



На событии собрались представители театральной индустрии, а также графические дизайнеры и иллюстраторы из разных регионов России. В совместном творчестве тюменцы не только приобретают новые знания в области театрального искусства, но и находят точки соприкосновения между театром и танцами, обмениваются опытом работы в независимых театрах, сообщает КП-Тюмень.