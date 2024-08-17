Тюменская молодежь может отправиться в Крым на образовательный заезд "Наука как искусство 2.0"

19 сентября молодые тюменцы отправятся на образовательный заезд арт-кластера "Таврида". 450 исследователей и креативных специалистов сплотятся для создания инновационных решений и технологий. Регистрация доступна на официальном сайте проекта tavrida.art до 19 августа.

На площадке события соберутся ученые и инженеры от 18 до 35 лет, которые хотят расширить кругозор, развить творческие способности и научиться использовать новые технологии в искусстве. Они объединятся в 6 научных арт-школ:

— Арт-школа арт-энергетики — для студентов и инженеров, работающих в области изучения климата, биоэнергетики и экологии. Молодые люди разработают инновационные проекты с целью улучшения "Тавриды" и обеспечения энергетической автономности ее арт-объектов;

— Арт-школа "Наука звука" — предназначена для молодых ученых, изучающих звук, ИИ-музыкантов, саунд-дизайнеров и всех, кто интересуется физикой звуковых волн. Вместе они будут создавать музыкальные инструменты;

— Арт-школа научных коммуникаторов — программа нацелена на обучение научных блогеров и коммуникаторов, умеющих доступно распространять знания с помощью современных методов. Участники улучшат навыки презентации и общения с аудиторией;

— Арт-школа "ИИ и Искусство" — молодые люди изучат последние тенденции развития искусственного интеллекта и его внедрения в художественную индустрию. Вместе с опытными экспертами они разработают проекты, направленные на применение ИИ в различных творческих направлениях арт-кластера "Таврида";

— Арт-школа инновационной гастрономии — ученые, технологи, творцы и кулинары обсудят с экспертами ключевые проблемы продовольственной отрасли и проанализируют возможности ее развития, сообщает КП-Тюмень.