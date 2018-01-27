В Тюмени стартовал "Праздник на катке"

Сегодня все желающие могут принять участие в "Празднике на катке", который начался возле открытой парковки ТРЦ "Остров" в 15 часов. Вход на каток со своими коньками бесплатный, но для тех, кто приедет без них будет работать прокат, пишет "Тюмeнская линия".

"Мы уже не первый год заливаем для жителей города бесплатный каток, проводим праздники, конкурсы и мастер-классы. Этот год не стал исключением и наш давний друг — школа "Хрустальный конек" проведет для гостей "Острова" небольшой урок по базовым элементам катания на коньках", - отметила сотрудник отдела маркетинга УК "Система" Анастасия Блинчикова.