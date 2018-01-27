Тюменские предприятия улучшают условия труда

За последние пять лет в Тюменской области прошли оценку условий труда более 313 тысяч рабочих мест, что составляет 77% от общего числа мест, подлежащих оценке. В результате условия труда улучшились более чем на 19 тысячах рабочих мест, сообщили в пресс-службе губернатора.

По предварительным данным Госинспекции труда в Тюменской области в 2017 году количество групповых, тяжелых и смертельных случаев в 2017 году сократилось на 60% (43 случая) по сравнению с 2016 годом.

Отметим, что специальная оценка условий труда в Российской Федерации внедрена с 1 января 2014 года в целях установления реального состояния условий труда на рабочих местах. До конца 2017 года специальная оценка условий труда проведена на более чем 11 млн рабочих мест в нашей стране (22 % от общего числа рабочих мест), на которых занято свыше 15 млн работников. Улучшены условия труда более чем на 1,7 млн рабочих мест. Оценить условия труда всех имеющихся в экономике 48 млн рабочих мест планируется до 31 декабря 2018 года.