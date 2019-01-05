Тюменская область продолжает привлекать инвестиции и создавать рабочие места

Объем инвестиций в основной капитал Тюменской области по итогам 2018 года вырос на 43% по сравнению с 2017 годом, тогда он составлял более 290 миллиардов рублей.

В 2018 году был полностью укомплектован производственный парк "Боровский". Теперь на его территории работает 12 резидентов. За два года на площади в 28 гектаров заработали пищевые предприятия и перерабатывающие производства с общим объемом инвестиций около одного миллиарда рублей.

Особую роль в развитии экономики региона власти отводят малому и среднему бизнесу. Как заверил губернатор Тюменской области Александр Моор, меры поддержки предпринимателей сохранятся, пишет "Тюменская область сегодня".

В Тюменской области в сфере малого и среднего бизнеса трудятся около 219 тыс. человек, что составляет около 30 процентов от всех занятых жителей. Предполагается в течение шести ближайших лет довести это число до 287 тысяч. Задача непростая, но, по убеждению Александра Моора, вполне решаемая.

Семимильными шагами в регионе развиваются инновационные технологии. Образованный на базе Тюменского технопарка бизнес-инкубатор насчитывает более 50 резидентов-предпринимателей в сфере научно-технической и инновационной деятельности, получающих государственную поддержку. Их разработки широко известны не только на территории Тюменской области, но и далеко за ее пределами.