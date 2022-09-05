КЦ "Работа России" устроил на стажировку в Викулово двух начинающих поваров

14:47 05 сентября 2022
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Выпускницы Ишимского многопрофильного техникума Анастасия Соболевских и Ангелина Волынкина не смогли сами трудоустроиться, содействие им в этом оказал Кадровый центр "Работа России" Тюменской области.

"После неудачного самостоятельного поиска работы Анастасия и Ангелина обратились к нам. В ходе общения стало очевидным, что выпускницы желают работать именно по полученной специальности "повар", но в связи с отсутствием опыта работы получали отказ в трудоустройстве. Поэтому решила обратиться к нашему постоянному надежному работодателю ООО "Общепит" с предложением о трудоустройстве девушек по программе стажировки", - рассказала сотрудник Викуловского отделения ЦЗН Светлана Резанова.

Девушки проходят стажировку в компании "Общепит" под чутким руководством опытного наставника Светланы Александровны Поповой. Если у вас тоже проблемы  работой - обращайтесь по месту проживания.

Теги: Викуловский район , рабочие места , трудоустройство , центр занятости населения
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