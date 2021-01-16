Новые рабочие места появляются в Тюменском районе благодаря инвестициям в АПК

Фото департамента АПК Тюменской области

360 рабочих мест было создано дополнительно в Тюменском районе в 2020 году благодаря инвестициям в сельское хозяйство. Большая их часть пришлась на тепличный комплекс "ТюменьАгро" в Нариманово и "Ягоды-Плюс" в Боровском технопарке.

Как отметил заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов, четко выстроенному бизнес-плану на этих предприятиях не помешали ни пандемия, ни связанные с ней сложности экономического характера.

Также были созданы рабочие места на птицефабриках. Этому способствовала модернизация производства. Директор птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксана Величко сообщила, что благодаря появлению новых птичников удалось и увеличить налоговые отчисления, и создать дополнительно 124 новых рабочих места.

По информации управления АПК Тюменского района, в реестре числится 35 инвестпроектов - от крупных, требующих больших капиталовложений, до малых сельхозпроизводств. В 2021 году их реализация продолжится.