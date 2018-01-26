Горожан приглашают на бесплатный мастер-класс по конькам

После продолжительных холодов, тюменцев зовут взбодриться на катке по улице Федюнинского, 67.

Департамент по спорту и молодежной политике совместно с ТРЦ "Остров" приглашают горожан 27 декабря в 15:00 на совместное времяпрепровождение на катке торгово-развлекательного центра, который расположен на парковке со стороны улицы Федюнинского.

На ледовой площадке для всех желающих пройдет мастер-класс по фигурному катанию. Обучать основам скольжения будут фигуристы клуба "Хрустальный конек". Здесь же, на катке, для детей проведут веселые конкурсы с подарками.

Вход на каток со своими коньками свободный. Аренда коньков – 100 рублей/час.

"Мероприятие состоится при любой погоде. Приходите, скучать и мерзнуть будет некогда!" - обещают организаторы.