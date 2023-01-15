Тюменцы могут посетить мастер-классы с инструктором по конькам

Каждые выходные "Тюмень Каток" проводит мастер-классы с профессиональным спортивным инструктором. Если вы или ваш ребенок хотите уверенно стоять на коньках и выписывать пируэты почти как фигуристы, то собирайтесь на этот каток на набережной по улице Масловский взвоз.

Здесь можно встретить и тюменских звезд спорта. Так, 14 января, здесь можно будет покататься с чемпионкой мира и России по бодибилдингу Натальей Проскуряковой. А 28 января есть вероятность увидеть на льду мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе Владимира Ильницкого.

Бесплатные мастер-классы с профессиональным инструктором проходят каждые выходные: - в субботу с 14 до 16 часов;- в воскресенье с 17 до 19 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.