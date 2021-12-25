У "Конторы пароходства" пройдут бесплатные новогодние мероприятия для тюменцев

Фото мультицентра «Контора пароходства»

Мастер-классы, выступления музыкантов, массовые катания на коньках будут проходить в январе на зимней площадке тюменского мультицентра "Контора пароходства". Участие бесплатное, но на некоторые мероприятия потребуется регистрация.

Первое событие запланировано на 4 января. В 16:00 состоится мастер-класс по изготовлению новогоднего браслета из бисера. 5 января в 11:00 пройдет практика йоги от школы "Мудра". 7 января с 18:00 до 21:00 всех желающих ждут на катке возле "Конторы пароходства", в это время ожидается массовое катание под диджей-сет от объединения MILLENIUM.

"Мероприятиями зимней площадки на январские праздники мы хотим создать для горожан возможность отдыха с приятной атмосферой. Ждем гостей на все события, они подходят для разных возрастов. Тюменцев порадует каток, который стоит рядом с красиво украшенной елкой", — отметила руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

8 января в 16:00 пройдет лекция "Психологическая поддержка в сложной жизненной ситуации" с психологом Милей Ибрагимовой. В этот же день в 19:00 гостей приглашают на "Звуковую встречу с Евгением Писарченко". Событие приурочено к выставке "Встречи во внешнем", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Отметим, для участия в мероприятиях, проходящих внутри мультицентра (в здании), на входе нужно показать удостоверяющий личность документ и QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо документ о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не позднее, чем за 48 часов до посещения.