Перед первым катанием на льду новые коньки лучше наточить

Производители почти никогда не подготавливают ледовые аксессуары до уровня, который обеспечит ровное и правильное скольжение, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" мастер по заточке коньков тренировочного центра Over Time Александр Дурегин.

При аккуратном использовании фигурные коньки следует точить один раз в сезон. Этого достаточно, если человек не увлекается спортом, а катается время от времени для собственного удовольствия. Хоккеисты обновляют лезвие после 6-10 выходов на лед. Показатели, которые требуют принести коньки к мастеру, – проскальзывание, плохое торможение, сложность с удержанием равновесия. "Причем на уличных катках лезвие повреждается чаще, чем, когда вы катаетесь в закрытом помещении во Дворце спорта. На улице мешают такие факторы, как камешки, мусор, щепки от уборочного инвентаря или клюшек, плохо оборудованные скамейки для переодевания коньков и многое другое. То есть вы наступили, к примеру, на камешек и лезвие может быть испорчено", - пояснил Александр Дурегин.

В среднем на одну пару коньков опытный мастер тратит от 5 до 15 минут. Все зависит от степени сточенности лезвий. Точить рекомендуется так, чтобы разница в ощущениях на льду до обновления лезвия и после была минимальной. Чтобы коньки дольше служили, Александр Дурегин советует после каждого сеанса катания насухо протирать лезвия, чтобы предотвратить появление ржавчины.