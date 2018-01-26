За год в тюменском перинатальном центре родилось 225 двоен

В 2017 году в Перинатальном центре Тюмени было принято 8172 родов. В стенах медучреждения на свет появились 8340 младенцев, в том числе от многоплодной беременности — 3 тройни и 225 двоен.

Заместитель главного врача Перинатального центра Елена Беева отмечает, что год от года количество многоплодных беременностей растет за счет необходимости применения вспомогательных репродуктивных технологий — индукции овуляции и искусственного оплодотворения и переноса эмбриона.

775 детей в прошлом году родились недоношенными. Им потребовалось оказание медицинской помощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии и второй этап выхаживания недоношенных детей, в том числе новорожденных с экстремально низкой массой тела.

"Одним из приоритетных направлений работы службы родовспоможения является профилактика преждевременных родов. Внедрение регионального протокола, непрерывный аудит исполнения рекомендаций на территории всей Тюменской области оптимизировали антенатальную и интранатальную помощь и наряду с передовыми технологиями неонатальной службы привели к значительному снижению младенческой смертности и заболеваемости", — говорит Елена Беева.

Тесное сотрудничество специалистов, вооруженных эффективными лечебно-диагностическими технологиями, создает условия для оказания специализированной медицинской помощи даже в самых тяжелых случаях. В 2017 году 21 роды произошли в стенах медицинских организаций смежного профиля в связи с наличием сопутствующей тяжелой патологии или угрожающих жизни осложнений беременности. На базе ОКБ №2 совместно с бригадой врачей акушеров-гинекологов Перинатального центра и эндоваскулярных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов проводятся родоразрешаюшие операции, направленные на минимизацию кровопотери в родах и послеродовом периоде и сохранение репродуктивного здоровья при врастании плаценты, при котором в недавнем прошлом удаление матки считалось единственно возможным методом спасения жизни пациентки.

"Наряду со стационарной помощью чрезвычайно важным начальным звеном профилактических мероприятий для женщин является этап планирования семьи, где происходит идентификация пациенток высокого риска, составляющих основную часть материнской и фетальной заболеваемости и смертности, позволяет прогнозировать возможные исходы беременности. Наряду с перманентными задачами амбулаторно-поликлиническая и лабораторная служба успешно занимается поиском и внедрением новых уникальных диагностических возможностей для профилактики онкозаболеваний, своевременного выявления генетических и врожденных аномалий, предикторов осложнений беременности и родов, неинвазивных или малоинвазивных технологий, органосохраняющих подходов", — приводят слова главного врач Перинатального центра Тюмени Ирины Кукарской в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.