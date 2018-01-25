Семейная игротека "Конструктория" в начале февраля едет в Ишим

3 и 4 февраля в спортивном комплексе "Локомотив" пройдет вторая по счёту семейная игротека "Конструктория".

Образовательный проект "Конструктория" создан с целью объединить детей и родителей на одной игровой площадке. Современные родители часто не успевают полноценно общаться с ребенком, а детям хочется в игровой форме познавать мир, находясь рядом с мамой и папой. Семейная игротека как раз рассчитана на то, что семья всецело будет поглощена одним занятием, сможет совместно осуществлять и воплощать конструкторские замыслы.

"Из Ишима нам написали множество сообщений в социальных сетях с просьбой приехать вновь. Но график был достаточно плотный и все расписано, появившееся окно в начале февраля мы решили использовать для поездки в Ишим, чтобы порадовать участников, которые были в прошлый раз, и надеемся на знакомство с новыми семьями. Мы запустим в ближайшее время два розыгрыша бесплатных билетов в социальных сетях, а также будем освещать новости "Конструктории", - сообщили организаторы.

Участников ишимской игротеки ждут благотворительные и экологические акции:

"Добрая крышечка" - все участники могут принести пластиковые крышечки, передать их организаторам, а те, в свою очередь, отдают на переработку, а полученные денежные средства поступают на счет фонда "Ключ к жизни", который помогает деткам с тяжелыми заболеваниями;

"Посади свой кедр" - все желающие смогут получить пакетик с кедровыми орешками и подробной инструкцией по посадке и выращиванию дерева. Цель акции – призвать подрастающее поколение с вниманием относиться к деревьям.

"Детский книжный обменник", который дарит вторую жизнь книгам – вы сможете принести свои старые книги и обменять их на те, которые давно хотелось прочитать, но они отсутствовали в семейной библиотеке.

А также пройдёт беспроигрышная лотерея, мастер-классы для детей и взрослых, всевозможные физические активности – танцы и эстафеты.

"Конструкторию" рекомендуют мамы Тюмени:

"Жаль, когда мы были маленькими, не было таких семейных фестивалей и игр. Это отличный шанс собраться всей семьёй и быть на равных - всем вместе делать общее дело. В чем плюс? Это и творчество, и умение работать в команде и хорошее настроение. Думаю, те семьи, которые приходят туда замечают улучшение настроения и взаимопонимания. И честно говоря, это так здорово, когда взрослые люди могут ощутить себя детьми!", - рассказала Ирина Баржак, генеральный директор "Института публичных выступлений".

"Наша семья любит посещать "Конструкторию". У нас трое мальчишек и все разного возраста. Старший сын может собрать сложный конструктор и помочь младшим братьям. Конструкторы рассчитаны на любой возраст и интерес. Одно могу сказать, наших ребят было сложно забрать с Конструктории. А это серьезный показатель для нас!", - поделилась Алена Шнайдмюллер, вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Приобрести билеты на игротеку "Конструктория" можно онлайн. Подробности и регистрация на мероприятие по тел. +7 (932) 321 96 56.