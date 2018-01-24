В Тюмени пройдут региональные соревнования по экстремальной робототехнике

24 февраля в Тюменском технопарке состоятся первые в этом году региональные соревнования по экстремальной робототехнике. Цель состязания — создать роботов, которые способны работать в условиях экстремальной ситуации на сложном рельефе.

По условиям регионального Кубка РТК, роботам, которыми управляют участники, необходимо быть готовым к 36 препятствиям, связанным с неровностями, задымлением, перемещениями по льду, песку, камням. Соревнования проходят в трех номинациях: "Искатель" (10–14 лет), "Экстремал" (10–16 лет) и "Экстремал Pro" (от 17 лет).

Для участия необходимо пройти процедуру регистрации. До 21 февраля оставить заявку и прислать фотографии робота и видео с преодолением базового препятствия.

Узнать подробнее можно по телефону 8 (3452) 56-58-08 и в группе "Вконтакте".